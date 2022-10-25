В Севастополе депутаты-списочники так и остались без оплачиваемых помощников

Сегодня, 25 октября, на сессии Заксобрания Севастополя вновь было провалено голосование за выделение оплачиваемых помощников для депутатов, избранным по спискам.
Докладчик о данному вопросу зампредседателя Закса Василий Пархоменко назвал данный законопроект долгоиграющим и который на протяжении длительного времени не выносился даже на рассмотрение.
Речь идет о внесении изменений в закон 105-ЗС о статусе депутата, принятый в 2014 году. При этом законопроект, который должен наделить всех депутатов платными помощниками, был провален в 2018 году, а потом в ноябре 2021 года.
«Нынешние законы отчасти дискредитируют часть депутатов Заксобрания. Все местные и федеральные законы о статусе депутата говорят, что депутат как бы он ни избирался обладает абсолютно равными правами, никакими привилегиями и дискриминацией в отношении него не допускается», — отметил в своем выступление Пархоменко.
Он пояснил, что при принятии данного закона в 2014 году подразумевалось, что на мажоритарщиков ляжет большая нагрузка по работе с избирателями, но время, по его мнению, показало, что сейчас депутаты в части выполнения своих полномочий несут одинаковую нагрузку.
«Почему 8 депутатов, избираемых по мажоритарным спискам таких помощников имеют, а 16, избранных по партийным спискам, не имеют», — задался он вопросом в ходе своего выступления.
Он отметил, что как только выносится это положение на обсуждение, оказывается, что сейчас невовремя и нет средств на дополнительных работников Закса.
Так, на уточняющий вопрос главы Заксобрания Владимира Немцева о предполагаемых расходах в случае принятия изменений в закон, Пархоменко со ссылкой на расчеты руководителя аппарата законодательного органа озвучил следующие цифры: в год на зарплаты 16 помощников необходимо порядка 10,5 млн и 3,5 млн на обустройство их рабочих мест. Также станет вопрос с их размещением и выделением им кабинетов. По подсчетам руководителя аппарата, понадобится 4 кабинета.
Немцев, как вариант решения данной проблемы, предложил внести изменения в устав города и избирать депутатов в заксобрание только по мажоритарным округам.
Правка в закон о выделении всем депутатам оплачиваемых помощников не получила поддержку большинства в зале заседаний.
Ольга Сурикова