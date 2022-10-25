Севастополь поможет с восстановлением после взрыва здания «ЗаТВ» в Мелитополе

После сегодняшнего взрыва возле здания областного телеканала «ЗаТВ» в Мелитополе помощь в восстановлении будет оказывать Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он напомнил, что возле здания была взорвана машина, начиненная взрывчаткой. От взрыва пострадали 5 человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители.

Развожаев считает, что таким образом украинский режим запугивает людей, в том числе журналистов.

«Во время одной из своих поездок в Мелитополь я был на «ЗаТВ». Я точно знаю, что запугать журналистов не получится! Желаю коллективу продолжать свою миссию, несмотря ни на что», — написал глава Севастополя.

При этом он сообщил, что так как Мелитополь является подшефным Севастополю городом, он дал поручение севастопольским специалистам помочь с восстановлением здания. В первую очередь будут вставлены окна в здании.

Ольга Сурикова