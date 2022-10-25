В Севастополе на Яшмовом пляже изнасиловали загоравшую девушку

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в изнасиловании девушки на пляже в Балаклавском районе.

«Утром 1 сентября 2022 года, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц и применяя насилие, мужчина совершил в отношении незнакомой девушки, которая загорала на пляже «Яшмовый» в Балаклавском районе г. Севастополя, действия сексуального характера против ее воли», — говорится в сообщении прокуратуры города.

Правоохранители установили личность насильника и задержали его. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе житель Ялты проник в частный дом и изнасиловал проживающую в нем женщину.

Ольга Сурикова