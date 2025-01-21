В Севастополе дагестанец убил мужчину и сбросил его в море

В Севастополе будут судить мужчину, подозреваемый в убийстве товарища и избавлении от тела.

По версии следствия, 30-летний житель Республики Дагестан вечером 6 октября 2024 года в помещении Рыбпорта в Севастополе распивал спиртные напитки со своим 41-летним знакомым. В ходе ссоры обвиняемый задушил своего товарища. Позже этой же ночью он вывез тело убитого и сбросил его со скалистого берега в районе пляжа «Голубая Бухта», сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

В связи с исчезновением погибшего его гражданская супруга подала заявление. Сотрудники полиции установили, с кем уезжал погибший в тот вечер из дома, и где произошло преступление. Обвиняемый был задержан, дал признательные показания, а 23 октября тело убитого было обнаружено на побережье.

По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю