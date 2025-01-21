В Крыму участники боевых действий в ВОВ получат по 200 тысяч рублей

В Республике Крым единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Участники обороны и освобождения Крыма дополнительно к этой сумме получат по 100 тысяч рублей в апреле, а партизаны и подпольщики – ко Дню партизан и подпольщиков, который отмечается в июне.

Аксенов уточнил, это решение было принято в прошлом году, а сегодня завершено оформление порядка выплат.

Напомним, ветераны Великой Отечественной войны и вдовы фронтовиков получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей — по 55 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/Telegram