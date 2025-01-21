В Севастополе избавляются от новогодних елок

Отгремели праздники, а это значит что на мусорках стали появляться уже неактуальные новогодние деревья.
Севкор напоминает, куда можно сдать новогоднюю елку в Севастополе.
Еще в течение двух дней открыты 4 точки для сбора новогодних елок:
Нахимовский район:
— ул. 2-й Обороны, остановка «Сады»
— пл. Кролевецкого, кинотеатр «Моряк»
Ленинский район:
— ул. Павла Силаева, «Славянский базар»
Гагаринский район:
— просп. Героев Сталинграда, дом №60
Елки должны быть без игрушек и мишуры. Пункты предназначены только для сбора хвойных деревьев, а не бытового мусора.
Анна Левина