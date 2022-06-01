В Севастополе четверо детей пострадали в ДТП за неделю

Один из них трехлетний ребенок

ГАИ Севастополя выразила обеспокоенность участившимися случаями ДТП с участием детей, в том числе на дворовых территориях.

В пресс-службе ведомства сообщили, что первый случай произошел 24 мая с 10-летним пешеходом, который переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. Мальчик был доставлен в больницу.

В пятницу, 27 мая, при столкновении двух автомобилей пострадали двое детей, 9 и 13 лет, которые сидели на заднем сиденье ТС и не были пристегнуты. Получив травмы, юные пассажиры были госпитализированы.

И в субботу, 28 мая, в районе проспекта Генерала Острякова на дворовой территории автомобиль сбил 3-х летнего мальчика. Он выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Ребенок побежал с детской площадки к отцу, который, на тот момент, находился возле подъезда через дорогу. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

По данным ГАИ, с начала текущего года 12 детей нарушили те или иные ПДД и стали участниками дорожных происшествий по собственной неосторожности.

Напомним, в Севастополе за четыре майских выходных дня произошло 7 ДП, в которых пострадали 7 человек, в том числе трое детей 5-ти, 8-ми и 17-ти лет.

Ольга Сурикова