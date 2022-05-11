В Севастополе за выходные трое детей попали в ДТП

Все были в качестве пешеходов

В Севастополе за четыре последних майских выходных дня произошло 7 ДП, в которых пострадали 7 человек, в том числе трое детей 5-ти, 8-ми и 17-ти лет.

В пресс-службе городского УМВД рассказали, что пятилетний ребенок попал под колеса автомобиля на улице Симонок, неожиданно выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованных автомобилей. Девочка была в сопровождении знакомой матери ребенка.

Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП на автодороге Севастополь-порт Камышовая бухта-бухта Казачья, когда бабушка с двумя внуками переходила проезжую часть в неположенном месте.

В третьем случае 17-летний подросток также переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости, в результате чего был сбит автомобилем ГАЗель.

Напомним, в Севастополе 30 апреля была сбита 8-летняя девочка, которая выехала под двигающийся по дворовой территории автомобиль на скейте.

Ольга Сурикова