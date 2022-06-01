В Севастополе впервые пройдет Чемпионат ЮФО по пляжному регби

В Севастополе, 11 июня, впервые пройдет Чемпионат ЮФО по пляжному регби.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской городской федерации регби, в соревнованиях примут участие 10 команд из Ростова-на-Дону, Таганрога, Республики Крым, Севастополя, Краснодарского края. Наш город представит сборная команда, а также коллективы из СевГУ и Нахимовского училища.

«Уже сейчас подтвердили участие 10 команд из разных регионов Южного федерального округа. После 4 июня будет известно окончательное количество команд, будет проведена жеребьёвка и сформируется график проведения соревнований. Судить соревнования приедет специалист Всероссийской категории», — сообщила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Соревнования пройдут на стадионе летних видов спорта в Парке Победы.

Напомним, в прошлом году Чемпионат ЮФО по пляжному регби проходил в Феодосии. На нем севастопольский регбийный клуб «Чайка» занял III место.

Дмитрий Островский