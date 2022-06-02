В Крыму отменен масочный режим

Вслед за Севастополем

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил масочный режим в республики, введенный с начала распространения коронавирусной инфекции в 2020 году.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в Республике Крым», — написал он в своем Telegram.

Изменения в указ о режиме повышенной готовности опубликованы на портале правительства Республики Крым.

Напомним, накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил масочный режим в Севастополе.

Ольга Сурикова