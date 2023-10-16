В Севастополе на улице Ефремова сбит школьник

ДТП произошло утром, в 08:20, в районе дома № 8 на улице Ефремова.

Автоледи, управляя автомобилем Хёндэ, сбила 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля, сообщили в пресс-службе полиции города.

Подросток получил телесные повреждения. Признаков опьянения у водителя не установлено. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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Ольга Сурикова