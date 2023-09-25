Прокуратура заставила фонд соцстрахования выплатить инвалидам компенсацию за ортезы

Прокуратура Севастополя добилась выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные ортезы для детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес надзорного ведомства обратилась бабушка-опекун ребенка-ивналида, которая за свой счет купила внуку ортез для ног и туловища стоимостью 170 тыс. рублей. Однако севастопольский Фонд социального страхования, применив свою методику расчета, выплатил пенсионерке всего 39 тысяч вместо положенных 130 тысяч.

Прокуратура добилась пересмотра решения, а также выявила еще несколько подобных случаев.

Напомним, прокуратура начала проверку в лагере «Алькадар» после публикации о заболевании ребенка стрептодермией