В Севастополе сегодня до +16°. Ветер

Стоит весенняя погода

Сегодня в Севастополе переменная облачность. Без осадков.

Как сообщает Крымский гидрометцентр, ветер юго-западный 8-13 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°,

днем +14…+16°.

В Крыму при этом ожидается резкое похолодание.

В связи с вторжением арктического холодного воздуха 12-13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица.

Очень сильный северо-западный ветер 25-30 м/с, в горах до 35 м/с. Температура воздуха резко понизится на 10-13°.

С 13 по 18 февраля ожидается аномально — холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8° климатической нормы.