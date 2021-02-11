В Севастополе коронавирусом заболели 86 человек за сутки

Не обошлось без смертельных случаев

В Севастополе по состоянию на утро 11 февраля зарегистрированы 86 новых случаев заболевания COVID-19. 76 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли четыре человека в возрасте от 65 до 90 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10740 человек. В настоящий момент выздоровели 9579 человек, 433 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 351 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 57 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 51%. Под наблюдением находится 751 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.