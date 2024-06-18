В Севастополе бывший учитель истории работал курьером у телефонных мошенников

Севастопольские оперативники задержали пособника телефонных мошенников. Он успел похитить у двух пенсионеров более 700 тысяч рублей. За свою работу курьера он должен был получать 5 % от похищенной суммы.

Полицией установлено, что 39-летний местный житель, ранее работавший школьным учителем истории, нашел в интернете подработку курьером. Деньги нужно было перечислять на подконтрольные мошенникам счета.

Одной из пострадавших женщин было 83 года. Ей мошенники сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП. Пенсионерка отдала более 600 тысяч рублей прибывшему пособнику мошенников.

Второй жертвой аферистов стал 87-летний мужчина, который, думая, что помогает собственной дочери, передал 125 тысяч рублей.

Возле банкомата курьера посыльный был задержан оперативниками уголовного розыска.

В отношении задержанного курьера возбуждены уголовные дела за «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе с начала лета зарегистрировано уже три факта вовлечения детей в возрасте 12, 13 и 17 лет в схемы мошенничества.

Ольга Сурикова

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