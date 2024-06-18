Лариса Безделева: «Жители Юга России и Северного Кавказа с начала года одолжили до зарплаты 2,7 млрд рублей»

По итогам первых пяти месяцев 2024 года Сбер на Юге России и Северном Кавказе выдал

краткосрочных кредитов на 2,7 млрд рублей, а по итогам 2023 года эта сумма приблизилась к 8 млрд рублей. Тенденцией южного потребительского рынка последних месяцев стала растущая частота пользования деньгами до зарплаты на покупку туров выходного дня, авиа- и железнодорожных билетов, оплату гостиниц на Черноморском побережье и в курортных локациях Кавминвод. Среднестатистический портрет заёмщика выглядит так: женщина, 30-35 лет с ежемесячным доходом от 45 до 90 тысяч рублей, которая получает зарплату на карту банка, часто покупает товары онлайн с доставкой на дом и возвращает средства в среднем через 15 дней.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка

Сбербанка:

«Традиционно мы фиксируем рост спроса на потребительское кредитование у жителей Юга России и Северного Кавказа перед началом летнего сезона, учебного года, а также во время распродаж перед новогодними праздниками. В последние месяцы растущий тренд виден и на обустройство дома, оплату транспортных, медицинских и санаторно-курортных услуг. В среднем, до зарплаты чаще всего одалживают женщины из южных региональных столиц средних лет с более чем 5-летним опытом работы в одной компании. В более чем 90% случаев они оплачивают этими средствами покупки на маркетплейсах и заказывают с использованием промокодов доставку больших продуктовых корзин домой. Также для крупных городов с населением более 100 тысяч человек всё характернее становится тенденция на одалживание до зарплаты суммы

от 15 до 20 тысяч рублей среди мужчин до 35 лет, которые более чем в половине случаев тратят их на сферу услуг».

Как показало исследование СберАналитики, проводившееся на основе данных за период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года среди жителей 16 городов-миллионников (в том числе — Ростов-на-Дону и Краснодар), почти половина (44%) жителей располагают среднемесячным доходом от 80 тыс. рублей. Они тратят его в основном на продукты (41% расходов), общественное питание (19%), аптеки и медицинские или оздоровительные услуги (9%). Также исследование показало, что жители мегаполисов посещают продуктовые магазины 19 раз в месяц, а средний чек в них — 545 рублей. Личным транспортом пользуются 65% жителей, а его содержание составляет 7% от всех трат. На одежду и обувь уходит 6% от общих расходов, а на развлечения, поездки, путешествия и кино приходится ещё 3%.

Также в конце мая Сбер представил очередной «индекс Иванова». Он отражает потребительские настроения россиян в I квартале 2024 года. Среднемесячная заработная плата респондентов увеличилась на 4,4% по сравнению с предыдущим периодом, до 54,3 тыс. руб. Результаты последнего опроса говорят о том, что заработная плата продолжает расти быстрыми темпами — в годовом выражении они составили 16%. Также Ивановы более оптимистично смотрят на индексацию заработных плат: в 2024 году её ожидает половина респондентов, тогда как годом ранее на рост надеялись менее трети опрошенных.