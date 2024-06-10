В Севастополе задержали несовершеннолетнего курьера дистанционных мошенников

В Севастополе с начала лета в городе зарегистрировано уже три факта вовлечения детей в возрасте 12, 13 и 17 лет в мошенничества.

Полиция Севастополя предупреждает в первую очередь родителей: для преступной схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП» аферисты в качестве курьеров начали привлекать подростков.

Так на прошлой неделе на Северной был задержан 13-летний школьник, который выполнял роль курьера у телефонных мошенников.

Мальчик рассказал, что ему мессенджере поступило предложение о заработке. Анонимные работодатели сказали подростку, что занимаются легальными инвестициями на криптобирже, а люди, которые передают ему средства, это клиенты, желающие заработать. За каждый визит школьнику получал 5 тысяч рублей.

Он успел за один день забрать у наивных пенсионеров 700 тысяч рублей и перечислить их на указанные счета. В то время как пожилым людям предварительно позвонили преступники и, сообщили что их близкие стали виновниками ДТП и им нужно помочь деньгами.

В настоящее время по указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Напомним, недавно 83-летняя пенсионерка поверила, что ее дочь стала виновницей ДТП и отдала курьеру 9 тысяч долларов США, что эквивалентно 823 тысячам рублей.

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Ольга Сурикова

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