ЛДПР выдвинула кандидатов на выборах в заксобрание Севастополя

На XXVI внеочередной конференции Севастопольского городского отделения ЛДПР были выдвинуты кандидаты в депутаты заксобрания Севастополя третьего созыва по городскому списку и одномандатным округам.

17 июня в Севастополе состоялась XXVI внеочередная конференция Севастопольского отделения ЛДПР. На ней были выдвинуты кандидаты в депутаты заксобрания Севастополя третьего созыва на выборах, которые пройдут в Единый день голосования — 8 сентября 2024 года.

В Конференции участвовали 30 делегатов от четырёх местных отделений ЛДПР.

В повестку дня внеочередной конференции были включены девять вопросов, основные — о выдвижении городского списка кандидатов в депутаты заксобрания третьего созыва по городскому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.

В ходе конференции был единогласно утверждён городской список кандидатов в депутаты заксобрания. В их числе — депутат Государственной Думы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, а также действующие депутаты заксобрания Севастополя второго созыва Илья Журавлёв, Андрей Куринов, Артём Гордиенко.

Список кандидатов в порядке очерёдности:

Слуцкий Леонид Эдуардович Журавлёв Илья Григорьевич Куринов Андрей Владимирович Гордиенко Артём Александрович Черевко Сергей Павлович Богодухова Юлия Николаевна Самойленко Наталия Сергеевна Этенко Борис Игоревич Гацолаев Сергей Валериевич Бурштейн Сергей Абрамович Плотников Алексей Олегович Строев Юрий Владимирович Столярова Анастасия Андреевна Бережной Денис Владимирович Этенко Виктория Сергеевна Стрюков Валерий Владимирович Дьяков Николай Андреевич Ткаченко Лидия Петровна Дубков Юрий Владимирович Воробьёв Павел Валерьевич Осейкин Георгий Максимович Клыжко София Романовна Карпяк Дмитрий Александрович Забиякин Владислав Владимирович

Также определились делегаты и со списком кандидатов по одномандатным округам.

Одномандатный избирательный округ № 1: Строев Юрий Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 2: Гацолаев Сергей Валериевич

Одномандатный избирательный округ № 3: Куринов Андрей Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 4: Этенко Борис Игоревич

Одномандатный избирательный округ № 5: Гордиенко Артём Александрович

Одномандатный избирательный округ № 6: Журавлёв Илья Григорьевич

Одномандатный избирательный округ № 7: Самойленко Наталия Сергеевна

Одномандатный избирательный округ № 8: Плотников Алексей Олегович

На повестке дня также был вопрос о предвыборной программе Севастопольского городского отделения ЛДПР. В основу программы легли вопросы сохранения семейных ценностей и традиций в Севастополе, выравнивание демографической ситуации, вопросы благоустройства, социальной поддержки, образования и многие другие.

Илья Журавлев отметил, что в заксобрании второго созыва фракция ЛДПР разработала порядка 100 законодательных инициатив, также активно сотрудничала с другими политическими силам и разрабатывала законы в соавторстве с ними.

Он добавил, что список будущих инициатив Севастопольского отделения ЛДПР расписан уже на пять лет вперёд.

«Севастополь — один из самых красивых городов нашей страны, с богатейшей историей и традициями. С каждым годом наш город хорошеет — мы это видим. Тем не менее, одной из главных и первоочередных проблем города остаётся катастрофическая демографическая ситуация. В Севастополе одна из самых низких рождаемостей в стране: за последние годы с 2015 по 2024 год показатели рождаемости сократились в 1,5 раза.

Поэтому сегодня мы все должны понимать, что защита семьи, семейных ценностей и поддержка семей с детьми — приоритетная задача каждой политической силы. И именно на теме поддержки семьи и материнства сосредоточены усилия Севастопольского городского отделения ЛДПР и фракции ЛДПР в Законодательном собрании Севастополя. Ведь благополучие Севастополя складывается из благополучия каждой севастопольской семьи. В ЛДПР уверены Севастополь должен стать городом счастливых семей и счастливых детей!» — сказал Илья Журавлёв.

Отметим также, что перед началом Конференции в торжественной обстановке прошло награждение заслуженных партийцев.

«За особый вклад в дело защиты Родины, систематическую помощь фронту и Победе, общественной наградой — медалью «За помощь специальной военной операции» — награждается депутат Законодательного Собрания города, член Координационного Совета СГО ЛДПР Куринов Андрей Владимирович», — сказал Илья Журавлёв.

За верность и преданность идеологии ЛДПР Благодарностью Председателя Партии был награждён первый заместитель координатора Севастопольского городского отделения ЛДПР Артём Гордиенко.

«За годы нахождения в рядах ЛДПР Вы проявили себя как ответственный член партии, неравнодушно относящийся к проблемам наших избирателей. Хочу отметить Ваше активное участие в партийной деятельности и большой вклад в развитие ЛДПР в г. Севастополе. Выражаю Вам благодарность за верность и преданность идеологии ЛДПР и желаю неиссякаемой энергии и оптимизма, необходимых для работы!» — говорится в тексте.

Благодарностями Председателя Партии были также награждены заместитель координатора Сергей Черевко, помощник координатора по работе с молодёжью Борис Этенко, член Координационного Совета городского отделения Юрий Строев, координатор первичного отделения «Радиогорка» Алексей Плотников.

За вклад в организацию избирательной кампании кандидата в Президенты РФ Леонида Слуцкого были награждены Сергей Гацалоев, Денис Бережной, Валерий Стрюков, Константин Бусыгин, Светлана Скородумова, Мария Клыжко.

За вклад в развитие Всероссийской молодёжной организации ЛДПР благодарности получили активисты молодёжной организации Анастасия Столярова, Николай Дьяков, Георгий Осейкин, Влад Забиякин, Дмитрий Карпяк.

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая