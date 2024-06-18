ЛДПР выдвинула кандидатов на выборах в заксобрание Севастополя

На XXVI внеочередной конференции Севастопольского городского отделения ЛДПР были выдвинуты кандидаты в депутаты заксобрания Севастополя третьего созыва по городскому списку и одномандатным округам.
17 июня в Севастополе состоялась XXVI внеочередная конференция Севастопольского отделения ЛДПР. На ней были выдвинуты кандидаты в депутаты заксобрания Севастополя третьего созыва на выборах, которые пройдут в Единый день голосования — 8 сентября 2024 года.
В Конференции участвовали 30 делегатов от четырёх местных отделений ЛДПР.
В повестку дня внеочередной конференции были включены девять вопросов, основные — о выдвижении городского списка кандидатов в депутаты заксобрания третьего созыва по городскому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.
В ходе конференции был единогласно утверждён городской список кандидатов в депутаты заксобрания. В их числе — депутат Государственной Думы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, а также действующие депутаты заксобрания Севастополя второго созыва Илья Журавлёв, Андрей Куринов, Артём Гордиенко.
Список кандидатов в порядке очерёдности:
- Слуцкий Леонид Эдуардович
- Журавлёв Илья Григорьевич
- Куринов Андрей Владимирович
- Гордиенко Артём Александрович
- Черевко Сергей Павлович
- Богодухова Юлия Николаевна
- Самойленко Наталия Сергеевна
- Этенко Борис Игоревич
- Гацолаев Сергей Валериевич
- Бурштейн Сергей Абрамович
- Плотников Алексей Олегович
- Строев Юрий Владимирович
- Столярова Анастасия Андреевна
- Бережной Денис Владимирович
- Этенко Виктория Сергеевна
- Стрюков Валерий Владимирович
- Дьяков Николай Андреевич
- Ткаченко Лидия Петровна
- Дубков Юрий Владимирович
- Воробьёв Павел Валерьевич
- Осейкин Георгий Максимович
- Клыжко София Романовна
- Карпяк Дмитрий Александрович
- Забиякин Владислав Владимирович
Также определились делегаты и со списком кандидатов по одномандатным округам.
- Одномандатный избирательный округ № 1: Строев Юрий Владимирович
- Одномандатный избирательный округ № 2: Гацолаев Сергей Валериевич
- Одномандатный избирательный округ № 3: Куринов Андрей Владимирович
- Одномандатный избирательный округ № 4: Этенко Борис Игоревич
- Одномандатный избирательный округ № 5: Гордиенко Артём Александрович
- Одномандатный избирательный округ № 6: Журавлёв Илья Григорьевич
- Одномандатный избирательный округ № 7: Самойленко Наталия Сергеевна
- Одномандатный избирательный округ № 8: Плотников Алексей Олегович
На повестке дня также был вопрос о предвыборной программе Севастопольского городского отделения ЛДПР. В основу программы легли вопросы сохранения семейных ценностей и традиций в Севастополе, выравнивание демографической ситуации, вопросы благоустройства, социальной поддержки, образования и многие другие.
Илья Журавлев отметил, что в заксобрании второго созыва фракция ЛДПР разработала порядка 100 законодательных инициатив, также активно сотрудничала с другими политическими силам и разрабатывала законы в соавторстве с ними.
Он добавил, что список будущих инициатив Севастопольского отделения ЛДПР расписан уже на пять лет вперёд.
«Севастополь — один из самых красивых городов нашей страны, с богатейшей историей и традициями. С каждым годом наш город хорошеет — мы это видим. Тем не менее, одной из главных и первоочередных проблем города остаётся катастрофическая демографическая ситуация. В Севастополе одна из самых низких рождаемостей в стране: за последние годы с 2015 по 2024 год показатели рождаемости сократились в 1,5 раза.
Поэтому сегодня мы все должны понимать, что защита семьи, семейных ценностей и поддержка семей с детьми — приоритетная задача каждой политической силы. И именно на теме поддержки семьи и материнства сосредоточены усилия Севастопольского городского отделения ЛДПР и фракции ЛДПР в Законодательном собрании Севастополя. Ведь благополучие Севастополя складывается из благополучия каждой севастопольской семьи. В ЛДПР уверены Севастополь должен стать городом счастливых семей и счастливых детей!» — сказал Илья Журавлёв.
Отметим также, что перед началом Конференции в торжественной обстановке прошло награждение заслуженных партийцев.
«За особый вклад в дело защиты Родины, систематическую помощь фронту и Победе, общественной наградой — медалью «За помощь специальной военной операции» — награждается депутат Законодательного Собрания города, член Координационного Совета СГО ЛДПР Куринов Андрей Владимирович», — сказал Илья Журавлёв.
За верность и преданность идеологии ЛДПР Благодарностью Председателя Партии был награждён первый заместитель координатора Севастопольского городского отделения ЛДПР Артём Гордиенко.
«За годы нахождения в рядах ЛДПР Вы проявили себя как ответственный член партии, неравнодушно относящийся к проблемам наших избирателей. Хочу отметить Ваше активное участие в партийной деятельности и большой вклад в развитие ЛДПР в г. Севастополе. Выражаю Вам благодарность за верность и преданность идеологии ЛДПР и желаю неиссякаемой энергии и оптимизма, необходимых для работы!» — говорится в тексте.
Благодарностями Председателя Партии были также награждены заместитель координатора Сергей Черевко, помощник координатора по работе с молодёжью Борис Этенко, член Координационного Совета городского отделения Юрий Строев, координатор первичного отделения «Радиогорка» Алексей Плотников.
За вклад в организацию избирательной кампании кандидата в Президенты РФ Леонида Слуцкого были награждены Сергей Гацалоев, Денис Бережной, Валерий Стрюков, Константин Бусыгин, Светлана Скородумова, Мария Клыжко.
За вклад в развитие Всероссийской молодёжной организации ЛДПР благодарности получили активисты молодёжной организации Анастасия Столярова, Николай Дьяков, Георгий Осейкин, Влад Забиякин, Дмитрий Карпяк.
Дарья Тимофеева
Фото: Юлия Блоцкая