В Севастополе была сбита 8-летняя девочка на скейте

Получила тяжелые травмы

В Севастополе днем 30 апреля произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД.

Водитель, управляя автомобилем «Mazda», двигался по внутридомовой территории.

«Напротив дома 9 по улице Лиговская на проезжую часть дороги внезапно выехала на скейте 8-летняя девочка. Второклассница получила тяжелую травму и госпитализирована в детскую больницу», — заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Признаков опьянения у водителя не установлено.

Правоохранители обратились ко всем участникам дорожного движения быть аккуратными в дни длительных майских выходных. Водителей призвали учитывать, что дети сейчас активно катаются на роликах, скейтах, самокатах и других колесных устройствах. А родителям контролировать их поведение и ежедневно повторять ПДД.

Напомним, в Севастополе недавно на проспекте Столетовский, 27, была сбита одиннадцатилетняя девочка, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Ольга Сурикова