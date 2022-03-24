В Севастополе на Столетовском проспекте сбили школьницу

Ребенок доставлен в больницу

В Севастополе 23 марта на проспекте Столетовский, 27, была сбита одиннадцатилетняя девочка, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло в 17:35.

«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Дэу», в районе дома № 27 по проспекту Столетовский, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода — школьницу 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода при его отсутствии в зоне видимости», — сообщила подробности произошедшего заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в лечебное учреждение.

Уточняется, что водитель был трезвый.

В отношении него составлен административный протокол за отсутствие страховки и вынесено определение о возбуждении административного дела по факту ДТП, повлекшего причинение вреда здоровью.

Напомним, ране на Камышовом шоссе была сбита пожилая женщина, которая в последствии скончалась в больнице.

Ольга Сурикова