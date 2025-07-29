В Севастополе — бум на средне-специальное образование: конкурс до 8 человек на место

В Севастополе наблюдается настоящий всплеск интереса к колледжам и техникумам. На самые популярные направления — «информационные технологии» и «дизайн» — конкурс достиг 8 человек на место. Почти такой же ажиотаж вокруг архитектуры, туризма, автомобильного сервиса, геодезии, а также сетевого и системного администрирования — до 6 человек на место.

Приемная кампания стартовала 20 июня. Документы уже подали более 7900 человек. Средний балл аттестатов по отдельным специальностям, например по архитектуре, доходит до 4,95. В прошлом году общий средний балл был 4,3.

В Севастополе сейчас 12 учреждений СПО, из них 7 — в ведении департамента образования города. Появились и новички: СПО-программы открыли филиал РЭУ имени Плеханова и Академия хореографии. Всего на бюджет в этом году предусмотрено 2088 мест, из них 230 — для участников и семей бойцов СВО.

Прием документов продолжается до 15 августа (а для специальностей со вступительными экзаменами — до 10 августа). Подать заявление можно лично, через «Госуслуги» или по почте.

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Дмитрий Островский

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