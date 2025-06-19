Образование на вес золота: сколько стоит учёба в топовых вузах России для севастопольских выпускников

В 2025 году поступление в ведущие университеты страны стало не только вопросом знаний и баллов ЕГЭ, но и серьёзным финансовым испытанием. Как подсчитали «Ведомости», в семи из десяти вузов из топа рейтинга RAEX стоимость платного обучения по ряду востребованных направлений выросла как минимум на четверть, а в отдельных случаях – почти в полтора раза.

Для многих севастопольских семей это означает одно: обучение детей в престижных московских и петербургских вузах на контрактной основе становится недоступным без серьёзной финансовой подушки.

Где дороже всего?

МФТИ (Физтех) стал рекордсменом по росту цен. Программа «прикладная математика и информатика» за год подорожала с 467 000 до 767 000 рублей — это плюс 64%. Аналогично выросла стоимость обучения на направлениях «информатика и вычислительная техника» — до 767 000 рублей, «ядерная физика и технологии» и «техническая физика» — до 893 000 рублей.

Ректор Физтеха Дмитрий Ливанов объяснил это тем, что расходы на обучение бюджетников значительно возросли, и теперь вуз стремится тратить не меньше и на платников. Он добавил, что Физтех предлагает лучшее в стране образование в естественно-научной и IT-сферах, а платных студентов здесь — не более 10% от общего числа.

В МГУ ситуация не лучше: программа «лечебное дело» подорожала на 40% и стоит 734 000 рублей в год, «востоковедение и африканистика» — 620 000 рублей (+32%). При этом гуманитарные направления вроде «журналистики» и «лингвистики» также приближаются к отметке в 700 000 рублей в год.

В МГИМО стоимость обучения на «журналистике» выросла до 760 000 рублей, а в ВШЭ на «экономике» — до 770 000 рублей (+15%).

Бюджетное образование? Только не про это

Стоимость контрактного обучения в других технических вузах тоже выросла. В МГТУ им. Баумана программа «прикладная математика и информатика» теперь стоит 549 000 рублей в год (+20%). В МИФИ — 440 000 рублей (+26%), а «техническая физика» и «физика» — 430 000 и 500 000 рублей соответственно. Даже в Санкт-Петербургском политехе стоимость «прикладной математики» достигла 302 000 рублей (+31%).

В гуманитарной сфере рост не менее ощутим. В СПбГУ программа «экономика» подорожала на 41% до 472 000 рублей, а в Президентской академии (РАНХиГС) — до 570 000 рублей (+30%). В Финансовом университете «информационная безопасность» стоит 435 000 рублей (+30%), а «реклама и связь с общественностью» — 565 000 рублей (+20%).

Даже там, где рост был сдержанным, цифры уже запредельные: 700–770 тысяч рублей в год — это норма для топ-программ, особенно если речь идёт о Москве или Петербурге.

А как же Севастополь?

Для семьи из Севастополя, где средняя зарплата по данным Росстата ниже федеральной, оплата обучения в столичных вузах может стать неподъёмной. Если учесть не только саму стоимость образования, но и расходы на проживание, питание и транспорт, то за год студент обойдётся родителям минимум в 900 000 – 1 000 000 рублей. За четыре года — от 3,5 до 4,5 миллионов рублей, что сопоставимо с ценой однокомнатной квартиры в Севастополе.

Почему так дорого?

Вузы объясняют повышение сразу несколькими причинами:

Увеличение зарплат преподавателей;

Рост цен на коммуналку и содержание инфраструктуры;

Закупка оборудования и материалов для лабораторий и практикумов;

Общая инфляция (по данным Росстата, номинальные зарплаты по стране в 2024 году выросли на 18,3%).

Кроме того, с 1 сентября 2025 года вступает в силу решение правительства об ограничении числа платных мест. Это приведёт к ещё более острой конкуренции и, скорее всего, дальнейшему росту цен.

Что делать?

Эксперты отмечают, что топовые университеты делятся на два типа. В первых — дорогие программы, высокая конкуренция и уверенность, что вложения в образование окупятся карьерой. Во вторых — расчет издержек и попытка удержать цены хотя бы на уровне минимальных нормативов.

Для севастопольцев, желающих учиться в лучших вузах страны, остаются такие варианты:

Поступить на бюджет (высокие баллы, участие в олимпиадах);

Иметь накопления или стабильный доход для покрытия расходов;

Рассмотреть региональные вузы с сильными направлениями ;

Искать гранты, целевые квоты и другие формы поддержки.

Хорошее образование — это не просто выбор. Это стратегическое вложение, которое требует долгосрочной подготовки. Особенно, если ребёнок из Севастополя мечтает о Москве или Петербурге.

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Дмитрий Островский

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