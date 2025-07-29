Хотели кайфануть — а вышло дрейфануть: двоих севастопольцев унесло в море на сап-борде

В Севастополе двое мужчин решили устроить себе расслабленный морской вечер на сап-борде, но расслабон пошёл не по плану. Течение, ветер и полное игнорирование законов физики быстро превратили доску в лодку без вёсел.

Самостоятельно вернуться к берегу не удалось — пришлось звать спасателей. Команда «Омега» выдвинулась на поиски и уже в сумерках обнаружила путешественников в полутора километрах от рыбного порта. Те мирно дрейфовали, похоже, переосмысливая жизненные приоритеты.

На берегу с мужчинами провели беседу — без травм, но с выводами. Спасатели напомнили: море — не развлекательный батут, а сап — не игрушка. Жилет, проверка погоды, трезвость и здравый смысл — базовый минимум для тех, кто хочет вернуться на сушу не на катере МЧС.

Служба спасения работает круглосуточно. Но лучше всё-таки не создавать им лишнюю работу.

Дмитрий Островский

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