Сырский хочет повторить наступление на Крым после получения F-16

Украинское военное командование не оставляет планов провести новое контрнаступление и захватить Крымский полуостров. Об этом в интервью чешской газете Seznam zprávy заявил эксперт Михаил Самус.

«Я не меняю свою гипотезу о том, что главной задачей является «захватить Крым», – цитирует издание Самуса. – На востоке это может занять и займет больше времени, потому что там легче снабжать российскую армию».

По его мнению, у Киева два сценария по продолжению военных действий. Первый – отсидеться в обороне до конца года и попытаться накопить ресурсы для наступления в следующем году. Сторонником такого развития событий был бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Его приемник генерал Александр Сырский, напротив, «готов наступать уже в этом году». При этом подчеркивает, что нуждается в более дальнобойных ракетах и истребителях F-16, которые к началу наступления должны быть в распоряжении Киева.

«Я не меняю свою гипотезу о том, что главной задачей является «захватить Крым», – цитирует издание Самуса.

Ольга Сурикова