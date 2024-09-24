Севастопольцы начнут больше зарабатывать в 2025 году

МРОТ в России с 1 января 2025 года вырастет более чем на 16,5% и достигнет 22440 рублей, а к 2030 году – 35 тысяч рублей.

Такие цифры сегодня озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сегодня размер МРОТ составляет 19 242 рублей.

При этом прожиточный минимум в Севастополе для людей трудоспособного возраста составляет 16 599 рублей, для пенсионеров и детей — 13 381 рублей и 16 182 рублей соответственно.

А вот размер средней зарплаты в городе составляет 62 893 рубля, то есть в три раза больше размера МРОТ.

Кроме того, по информации пресс-службы Банка России в регионе замедлились темпы инфляции.

Так, в июле 2024 года инфляция составляла 10,39%, а в августе показатель снизился на 0,5%. Если сравнивать с августом 2023 года, то цены выросли на 9,89%. Продукты при этом подорожали за год в среднем на 12,12%.

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая

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