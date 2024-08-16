Стрелков: Украина готовит атаку на Крым

Атака ВСУ на Курскую область — это отвлекающий маневр. Главный удар украинских сил придется на Крым. Такое мнение высказал в письме жене из тюрьмы экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

«В отношении ситуации на фронте: внимательно слежу. Считаю удар укров в Курской области отвлекающим. Следует ожидать второго — главного, в котором они основные задействуют свои остальные резервы и авиацию (F-16). Вероятнее всего, в Крымском направлении», — пишет Стрелков.

Напомним, Игорь Стрелков находился в СИЗО в июля 2023 года. В январе 2024 года за посты в Telegram c призывами к экстремизму был приговорен к 4 годам колонии общего режима.

Ольга Сурикова

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города