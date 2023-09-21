В Севастополе будут судить водителя-наркомана, виновника смертельного ДТП

Полиция Севастополя завершило расследование громкого ДТП, в результате которого погиб 27-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в апреле этого года 56-летний водитель Мерседеса в состоянии наркотического опьянения не подал сигнал поворотником и начал разворот в запрещенном месте. Выехав на встречную полосу, он заблокировал путь мотоциклу, шедшему на обгон со скоростью вдвое превышавшую разрешенную. В результате столкновения 27-летний водитель мотоцикла погиб.

Уголовное дело направлено в прокуратуру водителю, любителю наркотиков грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе судили жителя Краснодарского края, который насмерть сбил пешехода.