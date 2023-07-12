В Севастополе будут судить жителя Краснодарского края, который насмерть сбил пешехода

Следователем Следственного управления городского УМВД России завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего водителя в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба полиции города.

Как сообщалось ранее, трагическое ДТП произошло днем 25 июля 2021 года на проезжей части ул. Второй обороны в районе дома № 92 со стороны улицы Генерала Мельника в направлении шоссе Генерала Моргунова в Нахимовском районе.

Водитель автомобиля BMW 530D, находясь в наркотическом опьянении, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу 90-летнему пешеходу и сбил его. Мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

В настоящее время предварительное следствие завершено, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Ольга Сурикова