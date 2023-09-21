Севастопольского чиновника обвиняемого в коррупции выпустили из-под домашнего ареста

Гагаринский районный суд изменил меру пресечения бывшему замдиректора депздрава Владиславу Нусинову, ранее обвиняемому в превышении полномочий и коррупции. Об этом сообщает ForPost со ссылкой на материалы дела.

Нусинов освобожден из-под домашнего ареста, но получил «запрет определённых действий». Также из его дела исчезла статья за превышение должностных полномочий, но появилось «неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие легкомысленного или небрежного к ним отношения».

Напомним, Нусинов был задержан по подозрению в получении взятки еще в ноябре 2021 года.