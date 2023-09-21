В заксобрании Севастополя пока не будут менять Toyota на Лады

В законодательном собрании Севастополя поддержали принятое Госдумой решение о переходе на отечественные автомобили, но свои Toyota Camry пока менять не будут.

«Сейчас в севастопольском парламенте три автомобиля Toyota Camry. Подчеркну, что все эти иномарки российской сборки. Их мы закупили два года назад. В нашем автопарке также есть отечественный УАЗ «Патриот».

Все автомобили на ходу и пока замены не требуют. Считаю, что на данный момент нецелесообразно тратить бюджетные средства на приобретение новых транспортных средств», — прокомментировал спикер севастопольского парламента Владимир Немцев.

Напомним, в Севастополе уволят чиновника, решившего купить по госзакупке иномарку за 12 млн рублей.