В Севастополе будут судить виновного в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке

В Севастополе в суд направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка в аквапарке «Зурбаган». Обвинение касается бывшего директора ООО «Гидропарк Ру», которое арендует аквапарк.

Как отметили в прокуратуре, 24 июля 2022 года 6-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию плавательного бассейна для взрослых, где в отсутствие спасателя-инструктора прыгнул с бортика и утонул. У ребенка наступила клиническая смерть, его тело извлекли из воды другие посетители. Первую медицинскую помощь работники парка ему не оказали. Реанимировать мальчика удалась только благодаря своевременному прибытию бригады «скорой» медицинской помощи.

Теперь экс-руководитель обвиняется в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка. При этом парк работал в отсутствие спасательного поста, необходимого количество спасателей-инструкторов, эксплуатационной и организационной документации. Операторами горок и бассейнов работали двое несовершеннолетних, которые не прошли инструктаж о навыках оказания первой помощи, правилах поведения и пользования аттракционами. Медицинский работник в период функционирования аквапарка на рабочем месте фактически не находился.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова