В «Зурбагане» чуть не утонул ребенок

Шестилетний мальчик вчера чудом спасся в аквапарке «Зурбаган»: он утонул в большом бассейне, его вытащили из воды, спасателей не оказалось на месте, первую помощь мальчику оказала врач-реаниматолог, по счастливой случайности отдыхавшая в аквапарке.

«Вчера, 24 июля, в аквапарке «Зурбаган» произошло ЧП. В большом бассейне утонул ребёнок шести лет. По неизвестным причинам спасатели в парке отсутствовали. По счастливой случайности в это же время там отдыхала врач — реаниматолог отделения ОАРДДН горбольницы №5 Телепенько Лада Филипповна, которая оказала экстренную помощь мальчику. В данный момент ребёнок находится под наблюдением медиков в детской реанимации горбольницы №5», — написала в социальных сетях очевидец произошедшего Катерина Бодунова.

В полиции «Севкору» сообщили, что сотрудники полиции ОМВД по Гагаринскому району по данному факту проводят проверку. После выяснения обстоятельств инцидента материалы проверки будут направлены в Следственный комитет для принятия решения.

Напомним, в Севастополе родители ребенка, на которого набросилась и укусила собака, через суд добились выплаты сыну моральной компенсации в размере 30 тысяч рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: https://rodnikplus.ru/