Части БПЛА упали на жилой дом в Севастополе

В Севастополе отработала система ПВО.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке.

Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла, подчеркнул он.

Специалисты Спасательной службы Севастополя выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов.

Также в городе с 20:33 была объявлена воздушная тревога, в 21:18 губернатор сообщил об отбое тревоги.

Кроме того, появилась информация от Минобороны о том, что на подлете к Крыму сбита ракета.

Около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун». Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова, сообщили в ведомстве.

Ольга Сурикова