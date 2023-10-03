В Севастополе автоледи влетела на бордюр и перевернула машину на крышу

Сегодня на Троллейбусном спуске в 12:20 произошло ДТП, результатом которого стало опрокидывание автомобиля на крышу.

Как уточнили в пресс-службе городского УМВД, 56-летняя автоледи, управляя автомобилем Фольксваген, неправильно выбрала безопасную скорость движения, наехала на бордюрный камень с последующим опрокидыванием авто.

В результате ДТП никто не пострадал, признаков опьянения у нее не установлено.

Напомним, в Севастополе на днях пьяный водитель автомобиля Ауди на ул. Карантинная влетел в световую опору, после чего автомобиль перевернулся.

Ольга Сурикова