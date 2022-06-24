Севастополь отметит праздник молодежи на день раньше

Дискотекой до 21:30

В этом году день молодежи выпадает на начало рабочей недели, поэтому в Севастополе отметят праздник заранее – 26 июня. Мероприятие пройдет на площадке «Ивушка», сообщили в пресс-службе правительства города.

Вечер начнется с выступления кавер-группы «Будни» — прозвучат песни отечественных исполнителей в авторской интерпретации севастопольских музыкантов.

Затем площадка перейдет в формат дискотеки — команда «AutoSoundBass» представит микс музыки в стиле 2000-х, а завершится вечер диджей-сетом от члена команды организаторов вечеринок «Uley».

На празднике будет работать зона с печатью фотографий на магнитах — любой желающий сможет забрать на память свое фото на фоне арт-объектов с символикой «Молодежь Севастополя».

Анонсируется, что гости праздника смогут поучаствовать в интерактивах с ведущим и получить приятные подарки.

Площадка «Ивушка» в Артиллерийской бухте будет работать 26 июня с 18:00 до 21:30.

Напомним, команда «Autosoundbass» уже устраивала импровизированную вечеринку для молодежи Севастополя в парке Победы.

Ольга Сурикова