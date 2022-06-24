Севастопольские депутаты предложили расширить сферу применения инвестиционного налогового вычета

Инвестиционный налоговый вычет будет положен не только за пожертвования в учреждения культуры, но и физкультуры, спорта и туризма
С соответствующим предложением в ходе 36-й конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации выступил вице-спикер заксобрания, депутат от ЛДПР Илья Журавлев.
«Действующее сегодня ограничение возможности учета пожертвований, как инвестиционных вычетов, только учреждениями культуры, не позволяет применить налоговый вычет и для пожертвований в другие, не менее важные, общественно-социальные учреждения. Данную норму налогового кодекса стоит распространить на учреждения физической культуры, спорта и туризма», — отметил Журавлев.
Большинство его коллег из Южно-Российской Парламентской Ассоциации данную инициативу поддержали.
Теперь депутаты заксобрания Севастополя подготовят соответствующую законодательную инициативу и направят ее в Государственную Думу.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя