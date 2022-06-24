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Севастопольские депутаты предложили расширить сферу применения инвестиционного налогового вычета

24-06-2022
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Инвестиционный налоговый вычет будет положен не только за пожертвования в учреждения культуры, но и физкультуры, спорта и туризма

С соответствующим предложением в ходе 36-й конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации выступил вице-спикер заксобрания, депутат от ЛДПР Илья Журавлев.

«Действующее сегодня ограничение возможности учета пожертвований, как инвестиционных вычетов, только учреждениями культуры, не позволяет применить налоговый вычет и для пожертвований в другие, не менее важные, общественно-социальные учреждения. Данную норму налогового кодекса стоит распространить на учреждения физической культуры, спорта и туризма», — отметил Журавлев.

Большинство его коллег из Южно-Российской Парламентской Ассоциации данную инициативу поддержали.

Теперь депутаты заксобрания Севастополя подготовят соответствующую законодательную инициативу и направят ее в Государственную Думу.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя

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