В Севастополе гастарбайтер ночью пытался изнасиловать женщину, угрожая ее сыну ножем

В Севастополе жителю Узбекистана вынесен приговор за попытку изнасиловать женщину, угрожая ей и ее ребенку ножом.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Узбекистан 1984 года рождения.

Установлено, что иностранец в июне прошлого года выполнял строительные работы на территории садового товарищества. В вечернее время он помог припарковать автомобиль ранее незнакомой ему молодой женщине, которая проживала поблизости гостевом доме со своим сыном, подругой и ее ребенком.

Той же ночью уже в пьяном состоянии он через незапертую входную дверь проник в комнату, где спала женщина. Угрожая ей и спящему рядом с ней малолетнему сыну ножом, мужчина попытался изнасиловать ее. Однако на соседней кровати проснулась ее подруга и сообщила, что вызвала полицию, в связи с чем незваный гость был вынужден уйти.

Впоследствии сотрудники полиции задержали его. Он был заключен под стражу.

Ему назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ольга Сурикова