В Севастополе будут судить паспортиста, взявшего взятку за ускоренную выдачу паспорта

В суд направлено дело о получении начальником отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району взятки за ускоренную выдачу паспорта, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2022 года он получил взятку за содействие жительнице Севастополя в ускоренной замене паспорта по достижении 45 лет. Размер взятки не превысил 10 тысяч рублей.

Напомним, прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего гендиректора ООО «Управляющая компания» в получении взятки в размере свыше трех млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «УК», оказал содействие своему знакомому в заключении с представляемым им юридическим лицом договора на выполнение уборки придомовых территорий и мест общего пользования в многоквартирных домах на длительный срок.