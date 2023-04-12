«Инкерстром» организовал экскурсию для школьников в рамках профориентации

Выбор профессии – это серьезный вопрос для каждого старшеклассника. Еще десять лет назад многие молодые люди хотели стать юристами или менеджерами, а сегодня выпускники все чаще выбирают рабочие специальности и поступают в профтехучилища.

Для того, чтобы помочь своим воспитанникам определиться с профессией, педагоги общеобразовательной школы-интерната № 6 им. И.Е. Петрова обратились к руководству АО «Инкерстром» с просьбой провести экскурсию по производству для своих учеников.

На предприятии идею педагогов поддержали, поскольку традиция воспитания молодых кадров существует здесь еще с советских времен, ведь почти за 80 лет существования предприятия трудовой путь здесь прошли сотни севастопольцев.

Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром» — крупнейший в Севастополе и Крыму производитель облицовочных плит и фасадного декора из белого известняка. Предприятие было основано в 1944 году для производства строительных материалов для восстановления разрушенного фашистами Севастополя. Своим белокаменным центром и многоквартирными домами окраин Севастополь обязан инкерманскому камню.

Директор предприятия Сергей Чумак рассказал школьникам о всех этапах производства изделий из инкерманского камня. Осмотр производства начался с посещения цеха по производству облицовочных плит, где ребята увидели новейший камнераспиловочный станок «Байкал», с помощью которого за смену производят до 250 квадратных метров плитки. Увидели, как режут и обрабатывают инкерманский известняк, а также оценили ювелирную работу резчиков по камню. .

Продолжился осмотр в цеху архитектурных изделий, где шла работа над комплектом фасадного декора для крупного частного заказчика. Ребята с большим интересом посмотрели, как делаются элегантные карнизы и оконные обрамления из инкерманского камня.

В ходе осмотра производства ребята задавали множество вопросов, главным из которых стал вопрос о величине зарплаты камнерезов. Узнав сколько зарабатывает камнерез, ребята стали выяснять, как стать камнерезом.

Директор пояснил, что специалистов готовят прямо на предприятии опытные мастера-наставники, и для подготовки хорошего специалиста нужно 2-3 года и то все зависит от личных качеств ученика.

«Прежде всего нужно любить камень, его чувствовать, превращать эту любовь в искусство. Это непростая работа, здесь нужно желание и настоящий севастопольский характер», — отметил он.

Педагог школы-интерната №6 Яна Пичугина рассказала, что «Инкерстром» не первое предприятие, которое посещают ее подопечные, но нынешняя экскурсия произвела на школьников огромное впечатление: «Дети в восторге. Много вопросов было задано ребятами и в дальнейшем кто-то задумается о том, чтобы связать свою профессиональную деятельность с камнем».

Поделились впечатлениями об экскурсии и сами школьники.

Так, ученика 8-А класса Константина больше всего впечатлила работа станков и то, с каким вдохновением работают резчики по камню.

«Понравилось, как ювелирно работает резчик по камню. Видно с какой любовью работают здесь люди, создают красоту для всех, для нас с вами», — отметил школьник.

Его одноклассник Валерий восхитился масштабом производства и оборудованием цеха, заинтересовала школьника и сама технология добычи инкерманского камня.

На «Инкерстроме» считают такие профориентационные экскурсии очень полезными как для школьников, так и для самого предприятия, которое может в будущем получить мотивированных молодых специалистов. Руководство компании открыто для подобного сотрудничества с образовательными учреждениями города.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина