Дело о получении взятки гендиректором ООО «УК» передано в суд

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего гендиректора ООО «Управляющая компания» в получении взятки в размере свыше трех млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «УК», оказал содействие своему знакомому в заключении с представляемым им юридическим лицом договора на выполнение уборки придомовых территорий и мест общего пользования в многоквартирных домах на длительный срок.

Указанный договор на сумму свыше 94 млн рублей был заключен в июне 2019 года без согласования с Советом директоров управляющей компании, в связи с чем являлся заведомо незаконным.

В качестве взятки ему был передан автомобиль марки «Porsche Cayenne Turbo» стоимостью свыше 2,9 млн рублей. Кроме того, в дальнейшем он должен был получить от подрядчика 5% от суммы всех принятых работ.

В апреле 2022 года на счет обвиняемого переведена часть указанных средств в размере 50 тыс. рублей, после чего он был задержан.

В период с декабря 2018 года по апрель 2022 года он успел в качестве взятки получить имущество и денежные средства на общую сумму свыше 3 млн рублей.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. В ходе предварительного расследования на его денежные средства и два объекта недвижимости наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ольга Сурикова