В Севастополе пьяный турист «заминировал» кафе после ссоры с посетителями

В Севастополе задержан мужчина за ложное сообщение об угрозе теракта, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Звонок об угрозе взрыва в одном из кафе в центре города поступил в полицию несколько дней назад. После обследования предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний гость Севастополя. Мужчина рассказал, что распивал спиртное в кафе и у него возник конфликт с другими посетителями. Желая испортить им отдых, он позвонил из ближайшего таксофона по номеру 112 и сообщил о якобы существующей угрозе.

На него заведено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Ольга Сурикова

Фото: pxhere.com