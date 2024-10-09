Не смогли разъехаться и притерлись

На улице Челнокова возле дома 17, корпус 1 произошло ДТП. Два автомобиля не смогли разъехаться на узком участке дороги.

«После ремонта дороги по улице Челнокова, на участке, который ведет к Солдатском пляжу, теперь всегда небезопасно. Машины, припаркованные по обе стороны дороги, оставляют только одну полосу для движения. Хотя парковкой отмечена только одна сторона дороги. Поворот по дворы по ширине и вовсе не рассчитан на два автомобиля. Приходиться кому-то сдавать назад и пропускать встречный транспорт. Это уже не говоря об отсутствии пешеходного перехода. Поэтому жители района перебегают дорогу, выскакивая из-за припаркованных машин. Пешеходный переход сделали только на Т-образном перекрестке, где дорога уходит на пляж», — рассказывает житель микрорайона.

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Анна Левина