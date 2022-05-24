В Севастополе мать приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов сыну

На алименты муж подал

В Севастополе местной жительнице присудили восемь месяцев исправительных работ за неуплату алиментов своему ребенку.

По версии следствия, ее муж подал на алименты, которые она должна была платить на содержание сына 2013 года рождения, еще в 2017 году.

«В период с февраля 2021 года по февраль 2022 года женщина продолжила игнорировать обязательства по выплате алиментов, в результате чего у нее образовалась задолженность в размере свыше 66 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

Судом женщине вынесено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Напомним, это уже не первый случай, когда нерадивую мать в Севастополя приговаривают к исправительным работам. Ранее женщина признана виновной в невыплате алиментов своим трем детям.

Ольга Сурикова