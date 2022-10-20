В Севастополе будут судить мужчину за фиктивное руководство фирмой

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который предоставил в налоговую сведения о себе, как о руководителе фирмы, фактически таковым не являясь.

В ходе следствия установлено, что мужчина за 20 тысяч рублей согласился на предложение знакомого номинально выступить в качестве генерального директора ранее созданного юридического лица. При этом он знал, что руководить организацией не будет.

В налоговом органе его зарегистрировали в качестве гендиректора.

«В дальнейшем, в ходе проверки налоговой декларации указанного юридического лица, направленной в налоговый орган за подписью обвиняемого, были установлены риски, свидетельствующие о возможном нарушении налогового законодательства на общую сумму более 146 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

При даче пояснений сотрудникам налоговой службы он решил сознаться, что являлся только номинальным руководителем.

Теперь ему грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей.

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Ольга Сурикова