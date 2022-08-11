В Севастополе возбудили уголовное дело на застройщика-мошенника

Прокуратура Гагаринского района обнаружила застройщика, который обманом собрал с людей деньги обещая построить многоквартирный дом на земле ИЖС.

Жилой дома с признаками многоквартирности возвели по улице Глеба Успенского, д. 24.

«Установлено, что строительство производится на участке для индивидуальной жилой застройки, где возведение многоквартирных домов запрещено. Вместе с тем, застройщиком привлечены денежные средства жителя Севастополя в размере 1,7 млн рублей под видом участия в долевом строительстве многоквартирного дома», — сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура района направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, прокуратура заставила депздрав выдать датчики глюкозы ребенку-инвалиду.

Дмитрий Островский