Функции упраздненного Ростуризма передали Минэкономразвития

В мире
20-10-2022
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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма. Его функции передали Минэкономразвития.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — сказано в документе.

Минэкономразвития становится правопреемником Ростуризма, в том числе по судебным обязательствам агентства.

Курировать сферу туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ольга Сурикова

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