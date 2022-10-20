Функции упраздненного Ростуризма передали Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма. Его функции передали Минэкономразвития.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — сказано в документе.