В правительстве Севастополя решили не сносить сетки для картона и пластика

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что Севастополю удалось преодолеть кризис вывоза вторсырья.

«Был сбой по картону и по пластику, когда опустилась стоимость по вторичному сырью, и была пауза. Ну, организации, которые этим занимались, взяли это всё и бросили. Тогда мы начали вывозить отходы с помощью нашего регионального оператора, но понятно, что сегмент большой был охвачен… Потом мы собрали представителей этих организаций, проговорили, когда с ценами уже всё стабилизировалось, и опять начали вывозить. То есть сейчас это опять восстановлено», — рассказал в соцсетях правительства Горлов.

Напомним, в августе этого года горхоз планировал убрать все сетки для раздельного сбора мусора из-за отказа подрядчиков вывозить отходы по крайне низкой цене.