Погорельцам в Инкермане выплатят по 25 тысяч рублей

До сих пор шло следствие

Правительство Севастополя сегодня, 15 июля, на заседании приняло решение о выплате единовременной помощи жильцам сгоревшего в феврале дома по адресу Яблочкова, 2а.

Правительством из резервного фонда будет выплачено по 25 тысяч рублей.

Было установлено, что в доме проживало 46 человек, четверо из них погибли.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что, несмотря на то, что пожар случился 18 февраля, выплаты люди смогут получить только сейчас, так как до этого шло следствие.

Также глава города поручил главе главе горхоза Евгению Горлову ускорить уборку останков данного сгоревшего дома, чтобы не повторилась трагедия с гибелью ребёнка, которого вчера придавило бетонной плитой в заброшенном доме в Нахимовском районе.

Напомним, в Севастополе 18 февраля сгорел двухэтажный деревянный многоквартирный дом по улице Яблочковой в Инкермане, погибли четыре человека, в том числе двое детей. В мае жители поселка пожаловались,что объект стал привлекать детей и охотников за металлом и остатками вещей погорельцев. Люди опасаются, что в любой момент может произойти обрушение или пострадает какой-то ребенок об торчащие штыри.

Ольга Сурикова