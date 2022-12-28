В Севастополе молодого бизнесмена будут судить за мошенничество с грантом

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту использования подложного документа при отчете за использование средств бюджетного гранта.

Установлено, что в 2019 году коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере общественного питания, в рамках Госпрограммы Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» предоставлена субсидия на осуществление предпринимательской деятельности по реализации молодежного бизнес-проекта. Размер гранта составил 300 тыс. рублей.

В феврале 2021 года фирмой представлен отчет о расходовании средств гранта. Однако приложенные к нему договоры и счета-фактуры содержали недостоверные сведения о поставке и оплате оборудования для реализации проекта, которые фактически не производились, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в следственный орган.

Ольга Сурикова