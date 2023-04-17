В Севастополе кладбища в поминальные дни закроют для автотранспорта

В Севастополе приняли решение ограничить проезд личного автотранспорта на территории городских кладбищ «Кальфа» (5-й км Балаклавского шоссе) и «Мекензиевы горы» в поминальные дни— с 23 по 25 апреля.

Как отметила и.о. директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская в ходе аппаратного совещания 17 апреля, в эти дни традиционно ожидается массовое посещение кладбищ. Она добавила, что доступ будет предоставлен только льготной категории граждан — водителям-инвалидам — при предъявлении соответствующих документов.