В Севастополе кладбища в поминальные дни закроют для автотранспорта

В Севастополе приняли решение ограничить проезд личного автотранспорта на территории городских кладбищ «Кальфа» (5-й км Балаклавского шоссе) и «Мекензиевы горы» в поминальные дни— с 23 по 25 апреля.
Как отметила и.о. директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская в ходе аппаратного совещания 17 апреля, в эти дни традиционно ожидается массовое посещение кладбищ. Она добавила, что доступ будет предоставлен только льготной категории граждан — водителям-инвалидам — при предъявлении соответствующих документов.
Также глава горхоза отметила, что дополнительно для обеспечения безопасности будет привлекаться казачество в эти дни.
«Совместно с УМВД России по Севастополю проработан вопрос в сфере обеспечения охраны общественного порядка на территории кладбища на 5-м км Балаклавского шоссе и кладбища на Мекензиевых горах 23, 24 и 25 апреля с 8:00 до 15:00», — уточнила Лисовская.
Отдельно губернатор Михаил Развожаев поручил в эти дни увеличить количество рейсов общественного транспорта, в том числе чаще будет курсировать автобус № 64 (ул. площадь Захарова — Мекензиевы горы).
Ольга Сурикова
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